Malore in curva: gioco fermo in Como-Frosinone per 30 minuti

Un tifoso vittima di un arresto cardiaco: Como-Frosinone si ferma per 30 minuti per permettere il soccorso dell’ambulanza

Momenti di paura nella curva del Como: durante la sfida di Serie B con il Frosinone, un tifoso ha accusato un malore, tramutatosi poi in arresto cardiaco. Nei momenti di panico che sono seguiti, un altro tifoso è caduto, prendendo una botta in testa, ma rimanendo cosciente, mentre un terzo è sceso in campo per spiegare l’accaduto.

Il gioco si è fermato quindi per 30′, per permettere l’arrivo dell’ambulanza che ha praticato la rianimazione al tifoso. Entrambe le curve, in gesto di rispetto, hanno deposto gli striscioni messi in precedenza.