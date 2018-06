Malore Maradona: l’ex Pibe de Oro esce a fatica dagli spalti dopo Nigeria-Argentina. Per l’ex ct dell’Albiceleste è stata una serata di tensione

Malore Maradona: l’ex Pibe de Oro accusa un risentimento fisico al termine di Nigeria-Argentina. L’ex commissario tecnico dell’Albiceleste, sugli spalti dello Stadio di San Pietroburgo per assistere alla partita, ha vissuto una serata a dir poco tesa. Dall’attesa per una gara decisiva al liberatorio dito medio espresso da Maradona dopo la rete di Rojo che ha regalato all’Argentina la qualificazione agli ottavi di finale; fino al lieve malore che lo ha colpito a fine gara. In un video diffuso sui social si nota l’argentino uscire a fatica dagli spalti, accompagnato da alcuni uomini, prima di accomodarsi in un’area ospitalità dell’impianto di San Pietroburgo.