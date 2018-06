Diego Maradona non si contiene ed esulta con un doppio dito medio dopo il gol di Rojo che è valso la qualificazione dell’Argentina

A 5 minuti dalla fine il gol di Rojo qualifica l’Argentina agli ottavi di finale del Mondiale. Dopo lo show sul primo gol di Messi, dove Maradona sembrava quasi posseduto con occhi e braccia al cielo, il Pibe de Oro si è ripetuto e durante i festeggiamenti per il gol dell’ala dell’Argentina ha mostrato un doppio dito medio ai tifosi sottostanti. Sicuramente si tratta di un gesto di stizza verso alcuni tifosi che forse contestavano troppo duramente l’operato dell’Albiceleste oppure di un gesto liberatorio per una partita che stava diventando un incubo per l’Argentina.

A 5 minuti dalla fine, infatti, Messi e compagni erano fuori dal Mondiale, poi Meza ha regalato gli ottavi ad un intera Nazione. Ottavi dove incontreranno la Francia di Antoine Griezmann.