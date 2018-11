Mazzarri e i vecchi problemi di salute: i tifosi si stringono – FOTO

Walter Mazzarri costretto al riposo forzato per un malore: il tecnico del Torino già ai tempi del Napoli aveva avuto qualche serio problema di salute. Sui social ora tutti tifano per lui

La notizia anticipata da noi ieri ha trovato alla fine conferma: Walter Mazzarri per alcuni problemi di salute non seguirà il Torino domani nella trasferta contro il Cagliari. Il tecnico toscano, trasportato l’altra sera all’Ospedale Molinette del capoluogo piemontese, dovrà osservare un periodo non meglio specificato di riposo assoluto. A seguito della formazione granata di sarà dunque il suo vice storico Nicolò Frustalupi. Non è però certo la prima volta, ricordano stamane alcuni giornali, che Mazzarri è alle prese con problematiche di salute: già nel 2010, dopo una vittoria del suo Napoli contro la Roma, fu costretto a saltare la consueta conferenza stampa post-partita per un malore avuto ufficialmente per un abbassamento di pressione. Da allora si erano moltiplicate le voci circa le condizioni di Mazzarri e qualcuno aveva parlato, addirittura, di alcuni problemi a livello cardiaco.

Voci che avevano poi trovato conferma nel 2012 quando l’allenatore livornese venne ricoverato a Napoli per un nuovo malore: secondo le notizie dell’epoca (mai confermate ufficialmente, ma comunque nemmeno smentite) Mazzarri era stato sottoposto ad angioplastica, un delicatissimo intervento al cuore. Insomma: il tecnico granata non vive ancora una volta un momento facile, ma certo non gli mancherà il sostegno del popolo torinista e, più in generale, di tutto il mondo del calcio che in queste ore sui social ha provato a fargli sentire la propria vicinanza. Anche noi facciamo gli auguri a Walterone.

