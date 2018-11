Il Manchester City nel pomeriggio ha sconfitto con un secco 6-1 il Southampton, grazie all’autogol di Hoedt, alle reti di Aguero, Silva e Sané oltre alla doppietta di Sterling. Nel primo tempo, però, gli uomini di Guardiola si sono resi protagonisti di un’azione curiosa: una volta arrivati dentro l’area, infatti, i Citizens hanno iniziato letteralmente a giochicchiare con il pallone tra i piedi, senza tirare in porta. Dopo un possesso palla al limite dello scherno nel confronto degli avversari, la retroguardia del Southampton è riuscita ad allontanare la sfera.

Loooool how are they letting them do this pic.twitter.com/VqHO9krqKG

— L (@SAurierr) November 4, 2018