Manchester City, quale futuro per Bernardo Silva? Il portoghese ha deciso

Manchester City, quale futuro per Bernardo Silva? Il portoghese avrebbe già deciso la sua prossima destinazione

Bernardo Silva potrebbe lasciare il Mnachester City già in questa sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato dal The Sun, il portoghese avrebbe già maturato la sua decisione in merito al suo futuro.

L’intenzione del portoghese è quella di giocare nel Barcellona, con il club blaugrana che sarebbe pronto ad accoglierlo dopo l’addio di Lionel Messi. Serviranno almeno 45 milioni di sterline per strapparlo al City.