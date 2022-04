Manchester City, Cancelo svela: «Ero pronto a lasciare il calcio»

Joao Cancelo ha raccontato di quando aveva deciso di lasciare il calcio. La rivelazione dell’esterno del Manchester City

Cancelo poteva lasciare il calcio a 18 anni dopo un momento tragico della sua vita: la morte di sua madre Filomena in un incidente vicino Lisbona dove lui e suo fratello rimasero illesi.

A raccontarlo è stato lo stesso giocatore del Manchester City in un’intervista toccante a Champions Journal.

LE DICHIARAZIONI – «Quando ho perso mia madre, mi sono sentito come se fossi in fondo a un pozzo. Mi sentivo come un robot che doveva fare il suo lavoro, poi tornare a casa, poi un altro giorno, giorno dopo giorno. Quando ho perso mia madre, il calcio non mi piaceva, stavo giocando perché dovevo. Ho davvero pensato di arrendersi perché non aveva più senso. Ma lo staff del Benfica mi chiamava continuamente chiedendomi di tornare perché credeva nel mio potenziale Mio padre ha lasciato che le cose si calmassero, poi mi ha parlato. Disse che sia lui che mio fratello avevano bisogno di me, avevano bisogno che avessi la forza di continuare perché mio padre doveva restare; non poteva più tornare in Svizzera. A quel punto avevo già firmato un contratto da professionista con il Benfica e gran parte dei miei soldi sono stati utilizzati per sostenere la mia famiglia, quindi ho deciso di giocare di nuovo. All’inizio non è stato facile. Non avevo né forza, né voglia, ma quel colloquio con mio padre e l’amore che ho per questo sport mi ha fatto superare tutto. Il mio amore per il gioco è iniziato gradualmente a tornare; il mio sorriso tornò lentamente. Ho letto un sacco di cose sui guerrieri e alcune cose mi hanno davvero colpito. Mi piacerebbe davvero poter parlare con mia madre perché manca sempre qualcosa. Anche quando raggiungo qualcosa di importante, c’è sempre questa sensazione. È come se avessi sempre un vuoto nel cuore perché lei fisicamente non c’è. “In Portogallo vado sempre al cimitero a vederla. È come un obbligo che ho. È lì che mi sento bene, accanto a lei. Anche se non è fisicamente lì, mi sento bene. Pulisce la mia anima, le mie cattive energie e mi aiuta a vivere più felice. Gran parte del mio amore per il calcio è dovuto a mia madre. Ho passato dei bei momenti con lei. Spesso quando gioco allo stadio, qui a Manchester o anche con la nazionale, mi è sembrato di vederla guardare. Guarderei sempre gli spalti prima dell’inizio della partita, ma ora lei non c’è».