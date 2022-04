Manchester City, Fernandinho annuncia: «Via a fine stagione, ecco dove andrò»

Manchester City, Fernandinho ha annunciato l’addio al club di Premier League a fine stagione. Ecco il suo messaggio

Il centrocampista brasiliano Fernandinho, capitano del Manchester City, ha annunciato il suo addio al club di Premier League a fine stagione.

ANNUNCIO – «Non voglio firmare un nuovo accordo. Voglio giocare e tornerò in Brasile, di sicuro. Ho deciso insieme alla mia famiglia, è la cosa più importante per me. Giocherò in Brasile la prossima stagione».