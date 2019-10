Manchester City, gli assurdi festeggiamenti di Guardiola – VIDEO

Il tecnico del Manchester City Guardiola è unico anche nei festeggiamenti: esultanze e abbracci con i calciatori – VIDEO

Pep Guardiola è unico al mondo. Non solo per il modo di allenare, rivoluzionario e moderno, ma anche per i festeggiamenti di cui si rende protagonista al termine di ogni partita vinta.

Durante l’esperienza sulla panchina del Manchester City lo abbiamo visto festeggiare sia con i tifosi, avviando cori e incitamenti, sia con i propri calciatori, abbracciati a più riprese in mezzo al terreno di gioco.