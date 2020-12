Manchester City, Guardiola: «Altre 700 partite e poi smetterò»

Pep Guardiola domani contro Fulham dirigerà la sua partita numero 700 come allenatore fra i professionisti. Queste le sue sensazioni

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Fulham, una sfida che gli permetterà di tagliare il traguardo delle 700 partite come allenatore in carriera.

TRAGUARDO – «Ne farò altre 700 e poi smetterò. Non me lo sarei mai aspettato. E’ fantastico avere 700 partite in carriera con poche sconfitte. E’ un numero straordinario, con tutte le persone che ho incontrato abbiamo fatto cose straordinarie e speriamo di poterne fare altre in futuro».