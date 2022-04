Manchester City, Guardiola: «Fallito un’opportunità ma guardiamo subito avanti»

Pep Guardiola ha parlato dopo il pareggio del Manchester City con il Liverpool. Le dichiarazioni del tecnico spagnolo

Ai microfoni della BBC, Pep Guardiola ha parlato del pareggio tra City e Liverpool.

LE PAROLE – «Ci sono certe partite che vanno giocate così. Siamo in testa alla classifica, c’è la sensazione di aver fallito una grande opportunità ma ci sono altre gare da giocare. Col coraggio con cui abbiamo giocato e con le occasioni create dobbiamo andare avanti. Non ho rimpianti per questo, è stata una partita positiva. Ora rilassiamoci un po’ e prepariamo la partita di Champions».