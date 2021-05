Manchester City, Guardiola: «Icardi forte. Ma Mbappé è unico al mondo»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sports prima del match di Champions League contro il PSG

«Vogliamo vincere la partita, non dobbiamo pensare al risultato dell’andata e scendere in campo per vincere. Cambi di formazione? È il compleanno di Fernandinho, ho deciso di schierarlo. Icardi si muove molto bene in area, è forte negli undici metri. Ma Mbappé unico al mondo per la sua velocità. Dovremo comunque stare attenti perché il PSG ha tutti calciatori di alto livello».