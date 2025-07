Manchester City, alcuni fischi per Guardiola al concerto degli Oasis: i fratelli Gallagher lo difendono: «Chi c***o state fischiando?» – VIDEO

Serata surreale a Heaton Park, Manchester, dove gli Oasis sono tornati sul palco per una reunion storica davanti a 80.000 fan. Tra il pubblico, in prima fila con la figlia, anche Pep Guardiola, allenatore simbolo del Manchester City. Ma quando Liam Gallagher ha deciso di dedicargli un brano, la reazione della folla è stata tutt’altro che unanime.

Poco prima di attaccare D’You Know What I Mean?, Liam ha annunciato: «Dedico questo pezzo al più grande allenatore di tutti i tempi, l’unico e solo Pep Guardiola». Un gesto plateale, accompagnato da un inchino sul palco. Ma una parte del pubblico ha reagito con fischi e cori di disapprovazione. A quel punto è intervenuto Noel, visibilmente infastidito: «Ma chi c***o state fischiando?!».

Liam Gallagher: "I want to dedicate this next tune to the greatest manager of all time the one and only Pep Guardiola"

*some in the crowd start booing*

Noel Gallagher: "who you fucking booing?" 😂 pic.twitter.com/f8iaTSrwSd

— Manchestericonic (@manchestriconic) July 12, 2025