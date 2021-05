Manchester City, il bellissimo gesto dello sceicco Mansour per i suoi tifosi: i dettagli

Bellissimo gesto dello sceicco Mansour nei confronti dei tifosi del Manchester City che viaggeranno ad Oporto per la finale di Champions League

Bellissimo gesto da parte dello sceicco Mansour, il quale ha comunicato che coprirà l’intero costo della trasferta alle migliaia di tifosi del City che voleranno a Oporto per assistere alla finale di Champions League.

Tutti i tifosi che avranno la fortuna di accaparrarsi il biglietto e che hanno aderito ai pacchetti messi a disposizione dal club (viaggio+tamponi+biglietto), voleranno in Portogallo senza dover sborsare una sterlina. Questo il comunicato del club inglese:

«Migliaia di sostenitori del City potranno approfittare dell’iniziativa progettata per alleviare la pressione finanziaria sui fan che hanno affrontato – e stanno ancora affrontando – circostanze difficili a causa dell’impatto della pandemia Covid-19. Consapevole di come la pandemia abbia colpito tutti i tifosi del Manchester City e abbia creato un aumento dei costi di viaggio, lo sceicco Mansour ha cercato di rimuovere l’ostacolo finanziario più significativo per i tifosi presenti alla finale.

I costi gonfiati del Covid, combinati con i necessari ma costosi test PCR, avrebbero reso il viaggio verso la finale ingestibile per molti di quei sostenitori abbastanza fortunati da aggiudicarsi un biglietto. A causa delle necessarie restrizioni relative al Covid in atto, la maggior parte dei tifosi che desiderano assistere alla storica prima finale del Club, sono tenuti a farlo entro un viaggio di 24 ore, il che significa che l ‘iniziativa di Sua Altezza finanzierà il trasporto di diverse migliaia di persone».