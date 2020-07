Manchester City, lunedì alle 10.30 la decisione del TAS sull’esclusione dalle coppe europee

Il Manchester City trattiene il fiato: lunedì 13 luglio conoscerà la decisione del TAS sull’esclusione dalle coppe europee

Lunedì 13 luglio il Manchester City conoscerà il proprio destino europeo. Il TAS, infatti, si pronuncerà in via definitiva sull’esclusione del club inglese dalle coppe europee per i prossimi due anni.

A comunicarlo sono i canali ufficiali dello stesso ‘Tribunal Arbitral du Sport’. Lunedì sapremo quindi il futuro di Guardiola e di molti giocatori che militano nelle fila dei Citizens.