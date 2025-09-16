Manchester City Napoli, esodo partenopeo per la Champions: 2.700 tifosi all'Etihad

Manchester City Napoli, esodo partenopeo per il ritorno in Champions: 2.700 tifosi all’Etihad, la città si prepara all’invasione azzurra

L’attesa è finita: dopo l’ultima trasferta europea del 12 marzo 2024 a Barcellona, il Napoli si prepara al ritorno in grande stile in Champions League. E i tifosi azzurri non mancheranno all’appuntamento. Saranno ben 2.700 i sostenitori partenopei che invaderanno Manchester per la sfida contro il City, prendendo posto nella South Stand dell’Etihad Stadium. Come riporta il Corriere dello Sport, «Tutti a Manchester per il ritorno della Champions League e dei viaggi europei tanto attesi: l’ultimo il 12 marzo 2024, vittoria 3-1 del Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale a Montjuic».

L’entusiasmo è palpabile. Già in queste ore partiranno i primi gruppi, desiderosi di unire la passione sportiva alla scoperta culturale della città inglese. L’invasione napoletana raggiungerà il culmine domani, mercoledì, quando Manchester si tingerà d’azzurro. Il punto d’incontro designato per i tifosi sarà Shambles Square, nel centro città, a circa un’ora di cammino dallo stadio. I sostenitori saranno distribuiti sui tre anelli (L1, L2, L3) della Tribuna Sud, in base all’indicazione del proprio biglietto. La richiesta di tagliandi è stata altissima, con un sold out raggiunto in tempi brevissimi al momento della prevendita.

La voglia di tornare a Manchester è tanta, e per molti i precedenti sono ancora vivi nella memoria. Si ricordano l’1-1 del 14 settembre 2011, con il gol di Cavani su assist di Maggio, e la sconfitta per 2-1 del 17 ottobre 2017. È passato del tempo da allora, ma la passione dei napoletani e l’entusiasmo per i viaggi europei, un’abitudine interrotta solo nella scorsa stagione, sono rimasti immutati. Questa piccola parentesi d’astinenza è ora un lontano ricordo.

L’ondata di entusiasmo non si fermerà qui. Anche la prima partita casalinga in Champions League, in programma l’1 ottobre (mercoledì, alle ore 21) contro lo Sporting, è destinata a registrare il tutto esaurito al Maradona. La prevendita per l’incontro è iniziata l’8 settembre con la prelazione per gli abbonati, seguita dalla vendita per i possessori di Fidelity Card. Venerdì si aprirà la vendita libera per i pochi biglietti residui, ma è quasi certo che il San Paolo vestirà l’abito delle grandi occasioni, pronto a spingere gli azzurri verso un’altra memorabile cavalcata europea.