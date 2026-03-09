Manchester City, Rodri è rinato: dietro al suo ritorno al top c’è una decisione drastica. Cosa ha fatto il Pallone d’Oro spagnolo!?

Manchester City, Rodri è ritornato: dietro alla sua rinascita c’è una decisione drastica. Il gesto del Pallone d’Oro spagnolo

Rodri sta tornando. Forse non è ancora il dominatore assoluto che ha sollevato il Pallone d’Oro 2024, ma le ultime settimane hanno riconsegnato al Manchester City un giocatore rigenerato e dominante. Dietro questo netto miglioramento c’è una decisione drastica e inusuale, presa dal centrocampista spagnolo per mettere fine a una catena di calvari fisici iniziata oltre un anno fa.

Il crociato, le ricadute e l’incubo fisico

Tutto è cominciato nel settembre 2024 con la gravissima rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio devastante che lo ha tenuto lontano dai campi per nove lunghi mesi. Al suo ritorno, ritrovare la condizione ottimale si è rivelato uno scoglio durissimo. L’inizio dell’attuale stagione è stato segnato da nuovi intoppi: a ottobre 2025, un problema ai flessori della coscia, inizialmente valutato in 3-4 settimane di stop, si è complicato. Al suo rientro in campo a novembre, Rodri si è subito reso conto di non essere minimamente al top della forma.

La scelta drastica: un ritiro in solitaria a stagione in corso

È in quel momento che lo spagnolo ha optato per una strategia di rottura: fermarsi del tutto, in piena stagione agonistica, per svolgere una vera e propria preparazione atletica individuale. Dopo una fugace apparizione contro il Bournemouth il 2 novembre, Rodri si è fermato completamente ed è riapparso solo il 1° gennaio contro il Sunderland. Due mesi di duro lavoro personalizzato, necessari per compensare una preparazione estiva saltata quasi interamente a causa di un precedente fastidio all’inguine.

Il ritorno al top e l’esame Real Madrid

La scommessa ha pagato i suoi dividendi. In questi primi due mesi del 2026, Rodri ha offerto un rendimento eccezionale, tornando a essere il perno imprescindibile nello scacchiere tattico di Pep Guardiola. Il tempismo di questa rinascita è perfetto: dietro l’angolo c’è l’attesissimo ottavo di finale di Champions League contro il Real Madrid, un crocevia fondamentale in cui il Manchester City avrà un disperato bisogno della miglior versione del suo asse portante.