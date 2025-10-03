Manchester City, blindato Savinho: contratto lunghissimo. Da papabile partente a giocatore progettuale, l’esterno brasiliano firma il rinnovo

Un colpo di scena che spazza via le voci di mercato. Savinho, che in estate sembrava a un passo dal trasferirsi al Tottenham, ha giurato fedeltà al Manchester City, firmando un rinnovo di contratto a lunghissimo termine che lo legherà al club fino al 2031. Una mossa a sorpresa, che testimonia la volontà dei Citizen di blindare uno dei talenti più puri del calcio europeo.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale del club, con una nota che ripercorre l’impatto straordinario del brasiliano nella sua prima stagione in Premier League. «Savinho ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Manchester City, un accordo che estenderà la permanenza dell’esterno all’Etihad fino all’estate del 2031. Il nazionale brasiliano ha avuto un grande impatto da quando è arrivato al City dal Troyes nell’estate del 2024. Dotato di straordinarie doti naturali, di una velocità incredibile e di una straordinaria abilità nel dribbling, si è rapidamente adattato alle esigenze specifiche della Premier League. In totale, Savinho ha collezionato 48 presenze in tutte le competizioni nella sua prima stagione all’Etihad, realizzando tre gol e 13 assist e contribuendo alla vittoria del Community Shield del 2024 da parte del City».

A tessere le lodi del giocatore è stato anche il direttore sportivo, Viana, che ha sottolineato l’enorme potenziale del giovane attaccante e la sua importanza per il futuro del club sotto la guida di Pep Guardiola. «Savinho è ancora molto giovane, ma ha già dimostrato di possedere le qualità necessarie per diventare un giocatore davvero eccezionale. Ha così tante qualità eccellenti. Il suo potenziale è davvero illimitato. Ha un talento naturale superbo, lavora sodo giorno dopo giorno ed è umile. È molto desideroso di continuare a imparare e aiutare la squadra, e la sua ambizione è diventare uno dei migliori attaccanti del gioco. Non ho dubbi che continuando a lavorare con Pep e il suo team di allenatori, Savinho diventerà una parte fondamentale della nostra squadra per molti anni a venire».