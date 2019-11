Manchester City: il club vale 5 miliardi ed è il più ricco al mondo

Manchester City, valore alle stelle per il club inglese che ha appena venduto il 10% della società per 500 milioni

Un mucchio di soldi è l’accezione più giusta per descrivere in questo momento il Manchester City. Lo sceicco Al Mansour e Al Mubarak ha venduto per 500 milioni di dollari il 10% del club. Una cifra enorme e che inserisce di diritto il club come il più ricco del mondo.

Se è vero infatti che il Barcellona per primo ha superato il tetto del miliardo come fatturato è vero anche che il City ha una potenza economica disarmante e che è destinata a crescere sempre di più.