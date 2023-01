Manchester United, ad un passo l’arrivo di Weghorst

Il Manchester United è vicino all’acquisto di Wout Weghorst dal Besiktas. Tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Manchester United sarebbe ad un passo da Wout Weghorst per sostituire Cristiano Ronaldo. Il centravanti della nazionale olandese ha già salutato i tifosi del Besiktas dopo l’ultima partita in campionato.

Per sostituirlo il club turco dovrebbe affidarsi a Vincent Aboubakar, svincolato recentemente dall’Al Nassr per far posto a Cristiano Ronaldo. Un vero e proprio effetto domino tra Manchester, Istanbul e Riad.