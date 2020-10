Manchester United, Alex Telles: «Ho vinto tanto al Porto e voglio farlo anche qui»

Alex Telles è un nuovo giocatore del Manchester United: queste le prime parole del nuovo giocatore dei Red Devils

«Essere in un club prestigioso come il Manchester United è un enorme onore. Devi lavorare duramente per arrivare a questo punto della carriera e ora che sono qui, prometto che darò tuto me stesso per ottenere successi. Ho vinto molti trofei al Porto e voglio continuare allo United. Il manager ha un chiaro progetto per questa squadra e non vedo l’ora di indossare questa maglia».