Manchester United, scelto già l’allenatore per la prossima stagione? L’indizio dei Red Devils non lascia dubbi…Ecco il nome!

Manchester United, i Red Devils hanno già preso la decisione per l’allenatore per la prossima stagione? L’indizio nasconde questa verità

Il Manchester United non ha ancora diramato alcun annuncio ufficiale riguardo al nuovo allenatore permanente, ma per l’ex capitano Gary Neville ci sono indizi inequivocabili: il club sta attivamente pianificando il futuro con Michael Carrick saldo sulla panchina dell’Old Trafford.

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L’impatto di Carrick

Subentrato a gennaio con l’etichetta di manager ad interim, Carrick ha svolto finora un lavoro impressionante, collezionando 23 punti in 11 partite e trascinando i Red Devils all’attuale terzo posto in Premier League. A pesare in ottica conferma è soprattutto un dettaglio sottolineato da Neville, supportato nel suo pensiero anche da Roy Keane: in conferenza stampa, lo stesso Carrick ha candidamente ammesso di essere già coinvolto nelle riunioni di mercato e nella pianificazione tattica per la prossima stagione. Secondo Neville, la stabilità garantita dal tecnico in un momento di transizione, unita alla profonda fiducia che ha saputo instaurare con la dirigenza e con lo spogliatoio, giocherà un ruolo cruciale per il suo rinnovo.

La volata Champions League Il coinvolgimento operativo di Carrick è un segnale forte, complice anche il tramonto delle principali alternative di lusso. Molti commissari tecnici che sembravano disponibili dopo i Mondiali hanno infatti rinnovato i rispettivi contratti: Carlo Ancelotti si è legato ulteriormente al Brasile, mentre Thomas Tuchel ha prolungato con l’Inghilterra fino al 2028.

Attualmente, con sole sei giornate di campionato al termine, il Manchester United vanta un rassicurante margine di sette punti sul Chelsea (sesto in classifica). Un vantaggio prezioso, considerato che in questa stagione le prime cinque classificate accederanno alla prossima Champions League, grazie al percorso netto delle squadre inglesi nelle coppe europee.

La battuta d’arresto

Il prossimo scontro diretto contro i Blues sarà vitale per blindare l’obiettivo. Entrambe le squadre ci arriveranno ferite: se il Chelsea è caduto contro il City, lo United ha appena subito una dolorosa sconfitta interna contro il Leeds, piegato dalla doppietta di Okafor e penalizzato dal cartellino rosso estratto a Lisandro Martinez (inutile il gol della bandiera di Casemiro).

Tuttavia, Carrick non fa drammi e guarda avanti: “Una partita storta non cambia la mia opinione su ciò che siamo. Abbiamo costruito basi solide per capire i nostri punti di forza e dove dobbiamo migliorare. Ci aspetta un grande finale di stagione e non ho alcun dubbio sulla mentalità, sul carattere e sulla voglia di fare bene dei miei ragazzi“.