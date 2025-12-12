Manchester United, Amorim continua con l’emergenza: questi due giocatori non saranno a disposizione per il prossimo match di campionato

Manchester United, non è un momento facile per i ‘Red Devils’ per i diversi infortuni. Maguire e de Ligt restano ancora ai box. Le ultime

L’allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha incontrato la stampa oggi pomeriggio a Carrington per presentare la sfida di lunedì sera all’Old Trafford contro il Bournemouth. I Red Devils arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo la convincente vittoria infrasettimanale per 4-1 contro i Wolves, firmata dalla doppietta di Bruno Fernandes e dai gol di Bryan Mbeumo e Mason Mount. Un successo che ha proiettato lo United al sesto posto in Premier League, riaccendendo le speranze di qualificazione alla Champions League.



Tuttavia, l’attenzione di Amorim è rivolta principalmente alle questioni di formazione, con la difesa che si trova in piena emergenza. Il tecnico portoghese ha confermato le assenze sicure di Harry Maguire e Matthijs de Ligt. Riguardo all’olandese, Amorim ha spiegato: «Penso abbia qualcosa alla schiena… a volte sente dolore e dobbiamo stare attenti».



Un altro nodo cruciale riguarda la partenza dei giocatori africani per la Coppa d’Africa. Amorim ha ammesso che la situazione è ancora fluida: «Siamo ancora in trattativa con le nazionali». Sebbene i giocatori coinvolti si stiano allenando per la gara di lunedì, il club sta «preparando tutti gli scenari» in attesa di risposte definitive sulle date di rilascio, che Amorim spera di ricevere oggi.

Tornando alla vittoria contro i Wolves, Amorim ha elogiato Mason Mount, definendolo un giocatore «molto, molto intelligente» e tecnico, capace di dare grande equilibrio alla squadra.

Infine, parole di grande stima per l’avversario di lunedì, l’allenatore del Bournemouth Andoni Iraola. Amorim ha definito «incredibile» il lavoro del tecnico basco, sottolineando la sua capacità di migliorare i singoli e di far giocare la sua squadra «come una grande».