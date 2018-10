A fine partita il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si è concesso per le interviste di rito: queste le sue parole a Sky Sport

Al termine della sfida con il Manchester United, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è concesso ai microfoni di Sky Sport:«C’è da fare i complimenti ai ragazzi: è stata una bella partita. Nel secondo tempo loro hanno alzato la pressione e noi dovevamo essere più bravi a muovere velocemente la palla. Abbiamo fatto qualche errore di troppo, ma peccato la squadra si è meritata la vittoria». Allegri si è poi concentrato sulla fase difensiva dei suoi e dei rischi connessi alla fisicità dello United: «I ragazzi sono stati bravi anche sulle palle aeree: Bonucci, Chiellini e anche Sandro hanno fatto una partita seria. Nel primo tempo abbiamo accelerato nel momento giusto: nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto delle situazioni favorevoli per fare il secondo gol, ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. In questo c’è da migliorare: qualche volta ha sbagliato scelta chi portava palla, mentre in alcuni casi chi doveva smarcarsi non si è aperto».

Vista l’assenza di Mandzukic, Allegri ha preparato la partita in maniera diversa e a tal proposito ha dichiarato: «Senza un riferimento offensivo sono stati bravi Ronaldo e Dybala a non dare punti di riferimento e le mezzali a inserirsi in area. Vincere a Manchester è importante, la squadra ha fatto passi in avanti. La crescita è costante, ma si era già visto a Valencia: stiamo migliorando nella lettura delle partite. Stasera a differenza di quanto fatto col Genoa, che alla fine sembrava una partita tra scapoli e ammogliati, abbiamo avuto una maggiore gestione del pallone».