Manchester United-Juventus, Bolt: «Vincono 1-0 i Red Devils»

A La Gazzetta dello Sport, Usain Bolt ha parlato dell’incontro di Champions tra United e Juventus: l’ex velocista vede favoriti i Red Devils

«Il Manchester United gioca in casa, quindi avrà un certo vantaggio, ma non prevedo tanti gol: finirà 1-0 contro la Juve», questo è l’augurio di Usain Bolt, ex velocista e ora calciatore dei Central Coast Mariners, in Australia, la cui passione e tifo per i Red Devils è nota. Sull’incontro di Champions League, Bolt ha aggiunto a La Gazzetta dello Sport: «Sarà una grande partita: si sfidano due squadre ricche di storia e di orgoglio. La Juventus sta andando molto bene in Serie A, mentre i risultati in campionato dello United non sono stati buoni, ma resto fiducioso». Bolt ha poi parlato di Cristiano Ronaldo: «Sarà sempre il benvenuto al Manchester United, ma se dovessi invitare a cena qualcuno sceglierei Ruud van Nistelrooy tra i Red Devils e Zidane tra i bianconeri».