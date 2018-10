Al primo pallone toccato Ronaldo regala subito un numero ai tifosi e poi propizia il vantaggio siglato da Dybala: Cr7 non delude le attese all’Old Trafford

Tra Manchester United e Juventus l’uomo più atteso è certamente Cristiano Ronaldo e al primo pallone toccato il portoghese non ha deluso le attese, liberandosi di Young con un numero incredibile e guadagnando, infine, un fallo. Cr7, in questo inizio di gara, si dimostra generosissimo arretrando fin sotto il centrocampo per aiutare la squadra a salire ed evitare così la pressione dei Red Devils. Ronaldo, anche se non esulterà in caso di gol, ovviamente cercherà il gol dell’ex: in passato Cr7 ha già segnato al Manchester United. Per il momento ha propiziato il vantaggio di Dybala, andando sul fondo e crossando in mezzo.