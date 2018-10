La Juventus per battere lo United punta sui numeri e sulle statistiche di Ronaldo che contro le sue ex squadre in Champions ha già segnato 5 reti

Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio tra Manchester United e Juventus, incontro valido per la terza giornata di Champions League. Nei bianconeri tornerà in campo Cristiano Ronaldo: il campione portoghese, infatti, è al rientro dalla squalifica per il cartellino rosso preso durante Valencia-Juventus. Per Ronaldo sarà una partita particolare, infatti, tornerà all’Old Trafford lo stadio che lo ha visto imporsi al grande calcio. Cr7, in caso di gol, ha già dichiarato che non esulterà, ma i bianconeri puntano sui numeri e sulle statistiche del numero 7 per vincere l’incontro. Ronaldo, infatti, giocando 6 partite contro le sue ex squadre in Champions, ha già segnato 5 gol, di cui 2 proprio allo United, e collezionato 2 assist.