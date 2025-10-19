Manchester United, tabù sfatato. Al Liverpool non basta Chiesa

Il Manchester United trionfa ad Anfield: Amorim firma l’impresa contro il Liverpool. Una vittoria importante per i ‘Red Devils’.

Il Manchester United torna a sorridere con una vittoria dal sapore storico: i Red Devils espugnano Anfield battendo il Liverpool per 2-1, un risultato che mancava addirittura dal 2016. È il successo più prestigioso dell’era Rúben Amorim, capace di riportare entusiasmo e fiducia in una squadra che sta finalmente trovando continuità dopo un avvio di stagione difficile.

La partita è stata intensa e combattuta, con il Manchester United capace di imporsi grazie alle reti di Bryan Mbeumo e Harry Maguire, autore di una prova monumentale sia in difesa che in attacco. Inutile, invece, per i Reds, il momentaneo pareggio firmato da Cody Gakpo su assist di Federico Chiesa, uno dei pochi a salvarsi nella formazione di Arne Slot.

Con questa vittoria, il Manchester United centra il secondo successo consecutivo in Premier League e risale fino all’ottavo posto in classifica, a quota 13 punti, gli stessi del Crystal Palace. Un risultato che segna un’inversione di tendenza importante per Amorim, arrivato a Manchester con l’obiettivo di dare un’identità chiara e moderna alla squadra. Il tecnico portoghese sta lavorando su pressing alto, transizioni rapide e una maggiore solidità difensiva: elementi che ad Anfield si sono visti in tutta la loro efficacia.

Per i tifosi del Manchester United, la vittoria contro il Liverpool non è solo una questione di classifica, ma anche di orgoglio. Superare i rivali storici nel loro stadio rappresenta una vera e propria iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, sia in Premier League che in Europa. Amorim, intervistato a fine gara, ha sottolineato l’atteggiamento della squadra: “Abbiamo giocato con coraggio e intensità. Questo è lo spirito che voglio vedere sempre”.

Dall’altra parte, il Liverpool attraversa invece un momento di difficoltà. Quella contro lo United è la quarta frenata consecutiva tra tutte le competizioni, un campanello d’allarme per Arne Slot, che dovrà ritrovare equilibrio e lucidità in una fase cruciale della stagione.

Con questo risultato, il Manchester United dimostra di poter competere ai massimi livelli e di essere tornato protagonista in Premier League. La vittoria di Anfield potrebbe rappresentare la svolta definitiva per i Red Devils, decisi a riconquistare un posto d'onore nel calcio inglese e a scrivere un nuovo capitolo della loro gloriosa storia.