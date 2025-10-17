Zirkzee Roma, l’attaccante del Manchester United piace anche a un altro club di Premier! Tutti i dettagli

Zirkzee Roma, l’attaccante ex Bologna in forza allo United piace in Premier League! Ecco dove potrebbe giocare l’olandese

Joshua Zirkzee si prepara a essere uno dei nomi più caldi del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante olandese, arrivato al Manchester United nell’estate 2024 per 42,5 milioni di euro dal Bologna, strappato alla concorrenza del Milan, potrebbe presto cambiare aria.

Da quando veste la maglia dei Red Devils, il classe 2001 cresciuto nel Bayern Monaco ha collezionato 53 presenze, mettendo a referto 7 gol e 3 assist. Il suo contratto con lo United scade nel giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, e prevede un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, nelle gerarchie di Ruben Amorim è stato spesso scavalcato da Benjamin Sesko, il centravanti sloveno classe 2003 acquistato dal Lipsia per 76,5 milioni di euro.

Nonostante ciò, Zirkzee continua ad attirare estimatori. In Italia la Roma segue con attenzione la sua situazione, mentre in Premier League il West Ham ha già manifestato interesse.

LEGGI ANCHE – Roma, Gasperini: «Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta soldi, nessuno punta sullo scudetto. Contro l’Inter mi aspetto questa sfida. Dybala…»

