Manchester United, Onana torna titolare: «A volte ci sono stagioni in cui rendi meno, ma all’Inter ha mostrato il suo valore»

Manchester United, Amorim difende Onana dalle criniche e lo rimette titolare dopo l’esclusione in campionato: le sue parole

Alla vigilia del match di Europa League, Ruben Amorim ha difeso pubblicamente André Onana dopo l’esclusione dell’ultimo turno di campionato contro il Newcastle. Il tecnico del Manchester United ha spiegato che il portiere ex Inter ha avuto un fine settimana di riposo e ora è pronto a riprendere il proprio posto tra i pali. Nessuna bocciatura, dunque, ma una scelta legata a valutazioni più ampie sul momento della squadra. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

ESCLUSIONE DI A NEWCASTLE – «In tutto ciò che si fa ci si trova davanti a due strade. Se alla fine sarà davvero bravo domani, e io ne sono sicuro, è una buona decisione, ma il contrario è una cattiva decisione. Non si sa mai. Sto cercando di essere molto chiaro sulle cose, di fare le valutazioni, di essere semplice e di non pensarci troppo».

RICERCA DI UN NUOVO PORTIERE – «André Onana ha avuto un fine settimana di riposo e ora è pronto per iniziare questa partita. Se cerchiamo un sostituto? Dobbiamo migliorare. Quello che dovremmo fare è migliorare qualsiasi ruolo in squadra con i giocatori che abbiamo e cercare di portare le caratteristiche per il prossimo anno. Voi scegliete le domande, io scelgo la risposta. La mia risposta è che dobbiamo migliorare ogni ruolo in campo».

FUTURO DI ONANA E SUGLI ERRORI INDIVIDUALI – «Il portiere è lo stesso, possiamo lavorare con André. Se la nostra squadra segna più gol ed è più pericolosa in attacco, difenderemo meglio. André Onana ha già dimostrato di essere un giocatore di punta dell’Inter. A volte ci sono stagioni in cui non rendiamo al meglio. Valuteremo questo aspetto per qualsiasi ruolo in squadra. Se parliamo di errori, potete vedere il mio record: il mio record è il peggiore della nostra squadra e sto anche rendendo al di sotto delle mie possibilità».