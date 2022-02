Manchester United, Rangnick: «Ronaldo? La posizione in cui gioca è la migliore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai microfoni di Amazon Prime Video, Ralf Rangnick ha parlato prima di Atletico Madrid-Manchester United.

LE PAROLE – «Dobbiamo giocare al livello più alto possibile. Conosciamo le caratteristiche dell’Atletico Madrid, dobbiamo tenere palla il più possibile e stare attenti ai loro movimenti. Ronaldo? Ha sempre giocato in questa posizione da quando è arrivato ed è probabilmente la migliore per un goleador come lui. Non vedo differenze, dovrà solo fare del suo meglio come sempre».