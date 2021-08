Pogba mette a referto ben quattro assist all’esordio stagionale in Premier League: il Manchester United travolge il Leeds

Inizio di Premier spettacolare per il Manchester United di Solskjaer. I Red Devils hanno travolto per 5-1 il Leeds di Bielsa al debutto stagionale in campionato.

Gli assoluti protagonisti sono Bruno Fernandes, autore di una tripletta, e il sogno di mercato della Juventus e grande ex Paul Pogba. Il francese ha infatti collezionato ben quattro assist: due a Bruno Fernandes, uno a Greenwood ed uno a Fred.