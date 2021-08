Manchester United, Solskjaer blocca la cessione di Martial: il francese era stato accostato negli ultimi giorni all’Inter

Con l’addio ormai solo da ufficializzare di Romelu Lukaku è iniziata la ridda di voci circa il suo possibile sostituto all’Inter. Tra queste negli ultimi giorni è emersa quella relativa ad Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United.

Secondo quanto riportato da The Telegraph, le possibilità che il francese lasci i Red Devils sono ridotte. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer non vuole che Martial se ne vada per paura che la sua squadra possa rimanere a corto di attaccanti.