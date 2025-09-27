Manchester United buco nero: altro dramma. I tifosi chiedono l’esonero di Amorim

Manchester United buco nero: altro dramma, il disastro dei Red Devils in numeri. E i tifosi chiedono l’esonero di Amorim

Un’altra partita, un’altra sconfitta. Il vento gelido che soffia sul Manchester United non accenna a placarsi e, anzi, diventa sempre più impetuoso. Questa volta è il Brentford a infliggere una lezione severa ai Red Devils di Rúben Amorim, imponendosi per 3-1 e facendo ripiombare il club in una crisi che assume contorni drammatici. Il successo illusorio contro il Chelsea è già un lontano ricordo: la sesta giornata di Premier League ha mostrato ancora una volta tutte le fragilità di una squadra senza identità e senza certezze.

La partita si è compromessa in appena venti minuti, sotto i colpi di un scatenato Thiago, autore di una doppietta che ha messo in ginocchio la difesa dello United, apparsa ancora una volta impreparata e disattenta. In entrambi i gol, sono emersi gravi errori individuali, prima di Maguire e poi di de Ligt, a testimonianza di una fragilità che va oltre i dettami tattici. Il primo gol stagionale di Sesko ha provato a riaccendere la speranza, ma il rigore fallito da Bruno Fernandes nella ripresa ha spento ogni velleità, prima che Jensen chiudesse definitivamente i conti in contropiede.

Le critiche si concentrano inevitabilmente su Amorim. Dal suo arrivo nel novembre 2024, il tecnico portoghese ha tentato di imprimere una filosofia di costruzione più metodica, abbandonando il gioco di transizione del suo predecessore, ten Hag. Tuttavia, i risultati sono impietosi: i dati offensivi sono in calo e, paradossalmente, la squadra subisce più gol.

Le statistiche del suo mandato sono da incubo: in 33 partite di campionato, lo United non ha mai vinto due gare consecutive, ha perso più della metà degli incontri (17 sconfitte, con una percentuale di vittoria del 27,2%) e viaggia a una media punti da bassa classifica. A fine partita, le parole di Amorim non hanno calmato gli animi: «È dura perdere di nuovo, ma dobbiamo pensare alla prossima». Una dichiarazione che ha scatenato la furia dei tifosi sui social, dove l’hashtag #AmorimOut è tornato a imperversare. La proprietà, per ora, conferma la fiducia, ma la panchina del tecnico lusitano non è mai stata così traballante.