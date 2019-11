Mancini boccia gli stage: «Solamente uno stress»

Roberto Mancini ha parlato a poche ore da Bosnia-Italia ai microfoni di RadioRai, chiarendo il suo pensiero circa gli stage azzurri

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di RadioRai a poche ore da Bosnia-Italia (ricordiamo che gli azzurri sono matematicamente qualificati a Euro2020) circa la possibilità di indire degli stage a Coverciano a febbraio-marzo.

STAGE – «Spero di avere tutti i ragazzi a disposizione ma non chiederò ai club nessuno stage a Coverciano per il periodo di fine febbraio o primavera. Cadrebbero di lunedì e martedì, sarebbe soltanto uno stress per i giocatori già alle prese con un calendario molto pesante”»

FORMAZIONE – «Zaniolo o Tonali? Il dubbio nasce soltanto dal fatto che ultimamente, nella Roma, Zaniolo sta giocando da esterno d’attacco o da mezza punta e non da interno»