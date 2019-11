Mancini: «Castrovilli e Orsolini? Guardiamo oltre Euro 2020» – VIDEO

Il commissario tecnico della nazionale Mancini parla di Castrovilli e Orsolini in ottica futura: «Guardiamo oltre Euro 2020» – VIDEO

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa e ha sottolineato le qualità di Gaetano Castrovilli e Riccardo Orsolini in ottica futura: «Sono giocatori che vogliamo vedere direttamente per farci un’idea migliore».

«Li abbiamo seguiti molto in questi mesi, hanno qualità e sono profili importanti anche se giovani. Stanno facendo bene e guardiamo oltre l’Europeo», ha concluso il commissario tecnico della nazionale italiana.