Mancini esalta Immobile e Kean: «Molto importanti per noi»

Roberto Mancini esalta i suoi azzurri e soprattutto gli attaccanti. Ecco le parole del commissario tecnico dell’Italia

Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport, parla dopo il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

«Immobile? Spesso si parla troppo degli attaccanti stranieri, ma noi dobbiamo pensare che è la Scarpa d’Oro. Con noi gioca sempre bene. Poi ovvio che nel club possa rendere meglio perché gioca e si allena sempre con i compagni. Ma siamo felici di lui e di chi abbiamo in attacco. Kean? Quando è venuto con noi ha giocato quasi sempre giocato. Quello del centravanti è il suo ruolo naturale, per l’età che ha è un giocatore importante, anche per noi».