Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022 LIVE: gli aggiornamenti in diretta

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022: a Zurigo si compongono i gironi di qualificazioni per il prossimo torneo mondiale che si svolgerà in Qatar

A partire dalle ore 18 in teleconferenza da Zurigo l’Italia conoscerà le avversarie per i gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, che si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. La rinascita della Nazionale è coincisa proprio con l’avvento di Roberto Mancini, determinante per risultati e prestazioni a partire dal 2018. Aspettando gli impegni sul campo del 2021, è già tempo di pensare al Mondiale.

Sorteggio Mondiali 2022 LIVE:

Aggiornamenti a partire dalle ore 18.00

Come funziona il sorteggio:

Le 55 Nazionali europee verranno assegnate ad un girone in ordine alfabetico, dunque ordinatamente dal gruppo A al gruppo J a partire dalle teste di serie. Dal momento che l’urna 6 contiene solo 5 squadre, queste verranno sorteggiate nella sesta posizione dai gironi F al J. Già certa di un posto tra le teste di serie, l’Italia disputerà le Final Four della Nations League 2020/21 insieme a Belgio, Francia e Spagna a ottobre 2021. Per questo motivo gli Azzurri disputeranno solo 8 gare di qualificazioni mondiali e non 10, trovando spazio in un girone da 5 squadre (indicati dal gruppo A all’E, con la quinta squadra assegnata dal sorteggio).

Sono previste restrizioni durante il sorteggio tra incroci vietati dalla Fifa. È il caso di: Armenia-Azerbaigian, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia, Kosovo-Russia e Ucraina-Russia. Sono previste restrizioni anche per i luoghi invernali che coinvolgono 10 Nazionali per un massimo di due nello stesso girone: si fa riferimento a Bielorussia, Estonia, Isole Far Oer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia e Ucraina

Le fasce per il sorteggio:

PRIMA FASCIA:

Italia

Belgio

Francia

Inghilterra

Portogallo

Spagna

Croazia

Danimarca

Germania

Olanda

SECONDA FASCIA:

Svizzera

Galles

Polonia

Svezia

Austria

Ucraina

Serbia

Turchia

Slovacchia

Romania

TERZA FASCIA:

Russia

Ungheria

Irlanda

Repubblica Ceca

Norvegia

Irlanda del Nord

Islanda

Scozia

Grecia

Finlandia

QUARTA FASCIA:

Bosnia

Slovenia

Montenegro

Macedonia del Nord

Albania

Bulgaria

Israele

Bielorussia

Georgia

Lussemburgo

QUINTA FASCIA:

Armenia

Cipro

Isole Far Oer

Azerbaigian

Estonia

Kosovo

Kazakistan

Lituania

Lettonia

Andorra

SESTA FASCIA:

Malta

Moldavia

Liechtenstein

San Marino

Gibilterra

Chi si qualifica al Mondiale:

Si qualificheranno al Mondiale 2022 le prime 10 classificate di ogni girone e le 3 vincitrici dei playoff, spareggi in gara unica che coinvolgeranno le seconde classificate di ogni gruppo e le due migliori vincitrici dei gironi della Nations League rimaste fuori dalle qualificazioni.

Calendario delle qualificazioni: