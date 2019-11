Mancini: «Italia senza stelle? L’Argentina ha Messi, ma non ha vinto nulla»

Roberto Mancini risponde così alle osservazioni sulla presunta assenza di top player nell’attacco della sua Italia

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport a margine del Social Football Summit, il CT dell’Italia Mancini ha commentato le aspettative riposte nell’attacco azzurro in vista di Euro 2020.

«Immobile e Belotti stanno facendo bene, ci saranno loro all’Europeo. Non abbiamo Messi, ma in Europa non ce l’ha nessuno. La Francia ha grandi giocatori, ma l’Argentina ha il più forte del Mondo e non ha mai vinto niente. Se riusciamo a giocare bene e mettere gli attaccanti in condizione di fare gol, loro lo faranno».