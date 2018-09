Mancini rischia l’esonero? Il ct sotto accusa, la FIGC lo difende

Tante critiche per il ct della Nazionale, Roberto Mancini. Il ct sotto accusa per i tanti cambi, la Federazione per ora lo appoggia

L’Italia non sa più vincere, non ha un gioco, subisce sempre gol e segna poco. Roberto Mancini, indicato da molti come ‘salvatore della patria’ dopo il disastro Ventura, è già finito sotto accusa. Il ct ha cambiato nove undicesimi degli uomini visti in campo con la Polonia ma i cambi non hanno dato gli effetti sperati e contro il Portogallo è arrivata una sconfitta che rischia di condannare gli azzurri alla retrocessione in Nations League.

Il Mancio sta sperimentando ma certe scelte fanno discutere: si possono fare 9 cambi in due gare ufficiali? Caldara ha 0 minuti nel Milan, in attacco Belotti, uno dei più in forma, è stato l’unico dei 4 convocati a non giocare dall’inizio, Lazzari, che fa l’esterno di centrocampo, è stato schierato da terzino puro in una difesa a 4. Non ci sono certezze e anche il commissario tecnico è finito nell’occhio del ciclone. Problemi tecnici, tattici e mentali. L’Italia va ritrovata. Bisogna risalire a Fulvio Bernardini per trovare un allenatore che era partito così male. Ora anche il ct è finito sotto accusa ma la FIGC è con lui: il Mancio non rischia l’esonero e ha il pieno supporto della Federazione.