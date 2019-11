Mancini su Cristiano Ronaldo: «Chiederà scusa» – VIDEO

Il commissario tecnico della nazionale Mancini commenta il caso che ha coinvolto Cristiano Ronaldo – VIDEO

Roberto Mancini ha parlato del gesto di Cristiano Ronaldo di lasciare anticipatamente l’Allianz Stadium durante la sfida tra Juventus e Milan: «Ho letto quello che è successo senza sapere se corrisponda a realtà».

«Il calciatore deve avere sempre rispetto per l’allenatore e la squadra, a volte capita però di non tenere un comportamento in linea. Chiederà scusa e passerà, non è una cosa così grave», ha concluso il commissario tecnico della nazionale italiana.