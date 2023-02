Mandorlini tuona: «Ho visto un Milan insolito, che non si vedeva da tanti anni»

Andrea Mandorlini, allenatore, ha parlato in merito al Derby di Milano perso ieri dal Milan contro l’Inter di Inzaghi

Andrea Mandorlini, allenatore, ha parlato a 1 Station Radio in merito al Derby di Milano.

PAROLE – «Non so cosa sia successo, ma ho visto un Milan insolito, che non si vedeva da tanti anni. C’è stata una differenza abissale tra le due contendenti. Il Milan sta vivendo una crisi profonda, in una stagione sicuramente da rivedere. Si fa fatica a comprendere l’assenza di Leao. Pioli avrà notato qualcosa in settimana che avrà motivato la sua scelta. È un giocatore, tuttavia, molto importante, capace di fare la differenza anche quando non in giornata».