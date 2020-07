Mandzukic torna in Italia? L’Hellas Verona sogna il croato

Clamoroso Mandzukic, possibile ritorno in Serie A: i dettagli. Il croato ha rescisso il proprio contratto con l’Al-Duhail

Dopo appena sei mesi in Qatar, Mario Mandzukic ha rescisso il contratto con l’Al-Duhail. Il 34enne è ora alla ricerca di un nuovo club per rilanciarsi. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Verona di Juric potrebbe fare un tentativo per convincere il croato a tornare in Italia. Proprio la presenza del tecnico connazionale potrebbe avere un peso sulla scelta di Mandzu.

Le cessioni di Rrahmani al Napoli e Amrabat alla Fiorentina, consentirebbero al club scaligero di finanziare il colpo ad effetto. Inoltre il Verona è attualmente in lotta per un posto in Europa League.