Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Milan

Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Milan, il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, ha presentato così la sfida del 31° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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SUL MATCH DI OGGI E SULLA CHANCE PER GIOVANE – «Partita importante, arriviamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità. Siamo due squadre vicine e ben allenate, sarà una bella partita e anche tosta. Giovane? Preso a gennaio, ci serviva un attaccante. Oggi ha una grande occasione, se l’è guadagnata e penso che ci darà una mano».

SUL CASO LUKAKU – «La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane».

MOMENTO DELLA SQUADRA – «La squadra era stata allungata per questo motivo, ci conforta il lavoro fatto in campo: altrimenti non saremo qui. Abbiamo grande fiducia: abbiamo avuto delle defezioni, ma ci siamo sempre adattati e abbiamo sempre combattuto. Ora stanno rientrando, ce li godiamo e vogliamo regalare una bella partita a questi tifosi».