Maradona ha ammesso durante il programma “La mano del Diez” che Ronaldo senza gli infortuni sarebbe stato il migliore della storia del calcio

Diego Armando Maradona non è mai stata una persona che si lascia andare agli elogi quando si parla dei suoi colleghi, in particolare quando si mette in dubbio che sia lui il miglior giocatore della storia. Basta ricordare l’eterna rivalità con Pelé e le scaramucce verbali tra le due leggende del calcio. Questa volta però Maradona ha ammesso che forse lo scettro di “re del pallone” sarebbe potuto finire nelle mani di qualcun’altro se la storia fosse andata diversamente. Durante il programma “La mano del Diez”, il Pipe de Oro ha ammesso che Ronaldo (il Fenomeno non Cristiano) sarebbe stato il migliore senza gli infortuni che ne hanno pregiudicato la carriera. «Senza dubbio sei stato il miglior numero 9 che abbia mai visto. – ha detto Maradona al brasiliano invitato al programma – Senza gli infortuni saresti stato il migliore della storia e sei anche una grande persona».

Maradona ha poi colto l’occasione per parlare di Neymar, da molti considerato un suo possibile erede: «Anche lui è un fenomeno, gli manca ancora qualcosa ma è un grande e se recupera la migliore condizione dopo l’infortunio in Russia potremo vedere il miglior Neymar. Deve modificare un po’ il suo modo di stare in campo, il chip che ha nella testa, deve stare attento a simulare perché oggi c’è il Var».

Maradona ieri aveva anche annunciato in un’intervista a Marca che questo sarebbe ancora potuto essere il Mondiale di Lionel Messi. Le sue parole non sono però state profetiche visto che la Francia di Mbappé, il più giovane a segnare una doppietta in una Coppa del Mondo insieme a Pelé, ha eliminato l’Argentina.