Maradona non ha dubbi, lui rimane affezionato a Napoli. Ecco le parole prima del match di Champions con il Barcellona

Ben 259 presenze con la maglia del Napoli e 115 gol messi a segno. Ma anche 43 presenze e 30 gol con la maglia blaugrana. Questi i numeri di Diego Armando Maradona in carriera, anche se il Pibe de oro non ha nessun dubbio: «Il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida», queste le parole riportate dal Mattino.