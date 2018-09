Marca nel compilare la sua peggior formazione della passata stagione ha inserito Bonucci e l’ex juventino in difesa insieme al neo rossonero Bakayoko a centrocampo

Ieri sera si è tenuta la premiazione del FIFA Best Player, che come da pronostico è stato assegnato a Luka Modric. Durante l’evento è stato anche presentato il miglior undici della passata stagione secondi i vertici del calcio globale. Il quotidiano spagnolo Marca, invece, ha pensato di comporre la peggiore formazione del 2018 o “Worst Player” e purtroppo per la Serie A sono ben tre i giocatori titolari che giocano nel nostro campionato o comunque lo hanno fatto fino a quest’estate.

In porta non poteva che essere inserito Karius, protagonista in negativo della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. In difesa troviamo Lindelof e gli juventini Bonucci e Howedes. L’ex capitano del Milan non ha stupito gli spagnoli nella sua unica stagione in rossonero mentre il tedesco, oggi alla Lokomotiv Mosca, ha in realtà giocato pochissimo in Serie A a causa di una serie di problemi fisici. A centrocampo sono schierati Ganso, Sneijder, Ozil e il neo acquisto del Milan Bakayoko. Al centro dell’attacco troviamo Alexis Sanchez, vera e propria delusione per i tifosi del Manchester United, affiancato da Vietto e Iheanacho.