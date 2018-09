Luka Modric, insignito stasera del prestigioso ‘Best Fifa Men’s Player’ 2018, dedica il premio all’idolo Zvonimir Boban. La commozione dell’ex milanista presente in platea

Luka Modric è il ‘Best FIFA Men’s Player 2018‘. Il croato ha superato col 29% delle preferenze (derivanti dai voti di centinaia di calciatori di tutto il mondo) Cristiano Ronaldo, classificatosi dietro col 19% dei voti. Il centrocampista del Real Madrid, vice-campione del Mondo con la Croazia a Russia 2018, ha voluto ringraziare con una dedica Zvonimir Boban, ricordando la Nazionale croata del 1998 che si classificò terza ai Mondiali francesi: «In questo momento vorrei dedicare il mio ringraziamento al mio idolo, il capitano della Croazia del 1998 che arrivò terza ai Mondiali in Francia. Quella squadra ci ha dato la speranza per fare qualcosa di grande in Russia, spero che la Croazia di oggi possa fare lo stesso con le prossime generazioni. Il premio che ricevo oggi è la dimostrazione che col duro lavoro e il sacrificio ognuno può diventare ‘The Best’». Boban, ex centrocampista del Milan e attuale vice segretario genarele della FIFA, inquadrato in platea dalle telecamere nella cerimonia di Londra, ha ascoltato commosso le parole di Modric.