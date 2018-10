Marcelo indica lo stemma del Real dopo il gol: addio Juventus? – FOTO

Dopo lo splendido gol contro il Viktoria Plzen, Marcelo ha indicato lo stemma del Real rivolgendosi ai tifosi

Marcelo continua a essere decisivo per il Real Madrid. Il campione brasiliano ha contribuito alla vittoria dei blancos sul Viktoria Plzen segnando lo splendido gol del 2 a 0. La rete è uno sfoggio di tutte le qualità offensive del giocatore: penetrazione sulla sinistra e splendido pallonetto a beffare il portiere dei cechi. Un terzino atipico, di classe e tecnica sopraffina che tanto ha contribuito alle gioie del Real Madrid.

Proprio in questi giorni, numerose voci sul suo conto lo davano vicino alla Juventus nel mercato invernale. La sua amicizia con Ronaldo, la voglia di rimettersi in gioco e di misurarsi con il campionato italiano, lo avrebbero spinto a chiedere la cessione a Florentino Perez. E invece, proprio durante l’esultanza, Marcelo ha tenuto a rassicurare tutti i suoi tifosi. Il brasiliano si punta il dito al petto, dove c’è lo stemma del Real, come a dire: «Sono qui, non me ne vado». Semplice gesto di rito o addio definitivo ai sogni bianconeri?