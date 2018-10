Marcelo vuole solo la Juve: chiesta la cessione al Real Madrid! – FOTO

Juventus: Marcelo avrebbe chiesto al Real Madrid la cessione per approdare a Torino e ricongiungersi all’amico Cristiano Ronaldo, regista occulto di una eventuale trattativa

Dopo Cristiano Ronaldo, la Juventus sogna un altro colpo galattico. Il nome numero uno sul piatto è ancora quello di Marcelo: l’esterno brasiliano del Real Madrid, già inseguito in estate, sarebbe – secondo quanto raccontato stamane da Tuttosport – molto più vicino ai bianconeri. Sarebbe stato lo stesso giocatore ad esporsi recentemente chiedendo al Real la cessione in vista probabilmente della prossima stagione (più difficile gennaio) e, nello specifico, facendo richiesta di trasferimento proprio alla Juventus. Una decisione, quella del terzino brasiliano, che non avrebbe trovato del tutto concorde il presidente delle Merengues Florentino Perez, per nulla allettato dalla possibilità di dover fare a meno di un’altra pedina storica del suo Real (Marcelo è arrivato in Spagna nel lontano 2007).

Dietro la scelta dell’esterno verdeoro si celerebbe ovviamente la voglia di ricongiugersi all’amico Cristiano Ronaldo, che già qualche mese fa aveva provato a convincerlo a seguirlo in quel di Torino. Per Tuttosport dietro una trattativa tra Juve e Real si muoverebbe proprio l’asso portoghese, intenzionato probabilmente a fare un nuovo dispetto a Perez con cui, pare, i rapporti non siano per nulla tanto idilliaci. Per i bianconeri invece la possibilità di avere in rosa un altro giocatore dall’enorme esperienza europea (Marcelo ha vinto tre Champions League in carriera) sarebbe invece un ulteriore step per i piani futuri: il terzino brasiliano, 30 anni, ha un contratto in scadenza col Real nel 2022. Per ora difficile parlare anche di prezzo (50-60 milioni di euro potrebbe essere una cifra verosimile per l’acquisto del giocatore), ma per la Juve una eventuale cessione di Alex Sandro per fare posto a Marcelo potrebbe essere la carta giusta da giocare in caso di necessità nella trattativa.